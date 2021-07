«Hi va haver un abans i un després de la conferència de Pequín sobre els drets de la dona el 1995, i hi haurà un abans i un després del Fòrum Generació Igualtat a París el 2021. No hi ha elecció». Amb aquesta promesa, el president francès, Emmanuel Macron, va inaugurar la cimera internacional destinada a impulsar la igualtat entre homes i dones a nivell mundial. Després de tres dies de conferències i debats entre organitzacions internacionals, dirigents polítics, associacions i activistes, la trobada va concloure divendres amb el llançament d’un pla d’acció global de 40.000 milions de dòlars destinat a promoure la igualtat de gènere en els propers cinc anys.

El projecte arriba en un moment especialment delicat, quan els drets de les dones i nenes pateixen un important retrocés, agreujat per l’epidèmia de coronavirus. La COVID-19 és un «virus antisocial i antifeminista», «la pandèmia ha marcat un enorme retrocés en matèria d’igualtat», va afirmar Macron durant la inauguració de la trobada, el dimecres 30 de juny. «Les primeres víctimes de la crisi sanitària són les dones -va recordar el mandatari francès-. En l’últim any i mig, 47 milions de dones més han caigut en la pobresa».

«La crisi sanitària desencadenada per la COVID-19, al costat d’altres barreres, són ara una inspiració encara més gran per promoure la innovació, la solidaritat i la inclusió», va resumir l’ambaixadora de la Unió Africana per a l’eradicació del matrimoni infantil, Nyaradzayi Gumbonzvanda, al final de la trobada, dirigida per l’agència de Nacions Unides per a les Dones i copresidida per França i Mèxic.

El Fòrum Generació Igualtat marca «un canvi positiu i històric de poder i perspectiva», va destacar Phumzile Mlambo-Ngcuka, responsable d’ONU Dones. «Junts hem mobilitzat diferents sectors de la societat, des del sud fins al nord, per convertir-nos en una força formidable, disposada a obrir un nou capítol en la igualtat de gènere», es va felicitar Mlambo-Ngcuka després de tres llargues jornades a la recerca de compromisos comuns.

Aquest nou capítol comptarà amb la mobilització de 40.000 milions de dòlars, una quantitat que permetrà finançar, al llarg dels propers cinc anys, diferents programes de salut reproductiva, educació, lideratge o apoderament econòmic. «La manca de finançament és una de les principals raons de la lentitud dels avenços en matèria d’igualtat de gènere i de l’aplicació de l’agenda de drets de la dona de la històrica Conferència de Pequín de 1995 -va explicar l’ONU en un comunicat-. Al tancament del Fòrum, els governs i les institucions del sector públic s’han compromès a invertir 21.000 milions de dòlars en igualtat de gènere, el sector privat 13.000 milions i la filantropia 4.500 milions».

Bones notícies per al combat per la igualtat de gènere, degradada no només per la crisi sanitària, sinó també per la reculada capitanejada per certs dirigents polítics. «Hi ha forces reaccionàries, patriarcals que intenten reprendre el poder en una forma ‘d’internacional del conservadorisme’ i volen qüestionar dècades de patrimoni de l’acció feminista», va alertar Macron durant la seva intervenció en el Fòrum. La recent retirada de Turquia del Conveni d’Istanbul contra la violència de gènere i la decisió de Polònia de prohibir gairebé íntegrament l’avortament, s’inscriurien en aquesta preocupant tendència ultraconservadora.

«Batalla ideològica»

Una anàlisi compartida pel secretari general de l’ONU, el portuguès Antonio Guterres, que també va participar en la cerimònia d’inauguració de la trobada. Els defensors dels drets de les dones han de lliurar una «batalla ideològica contra les forces conservadores que s’estan desenvolupant a tot el món i que estan qüestionant» els èxits que va suposar la conferència de Pequín, va advertir Guterres. La contesa no serà fàcil, però, almenys, ara compta amb un suport econòmic elemental.