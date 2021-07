L’alcaldessa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, va confirmar ahir que dos cadàvers havien estat extrets de les runes de l’edifici parcialment caigut a Surfside, el que eleva la xifra de víctimes mortals a 22. Amb els dos cossos trobats divendres a la nit la xifra de desapareguts queda en 126.

L’alcaldessa va anunciar també que ha autoritzat la demolició de la part de l’edifici Champlain Towers South que va quedar en peu, després que l’ala nord-est, amb 55 apartaments, s’ensorrés el 24 de juny per causes encara no determinades. En declaracions a CNN, va dir que la demolició no tindrà lloc abans de la possible arribada de l’huracà Elsa a Miami-Dade a l’inici de la setmana que ve. «He signat una ordre d’emergència que autoritza la demolició quan els enginyers també signin els següents passos per al procés», va explicar l’alcaldessa. La signatura de l’orde té com a objectiu ajudar a avançar més ràpid quan arribi el moment precís per a la demolició, que és un procés que s’ha de fer amb molta cura.

Levine Cava va explicar també que l’huracà Elsa, que està recorrent l’est del Carib, pot obligar a aturar les operacions de recerca i rescat a Champlain Towers South, part del qual va col·lapsar el 24 de juny per causes encara no determinades. Tot i això, va dir que encara és «aviat» per saber el perill que representa per al sud-est de Florida.

En les darreres hores els rescatadors han recuperat quatre cadàvers d’entre les runes, un d’ells la filla de 7 anys d’un bomber de Miami que estava ajudant els que participen en les tasques de rescat.