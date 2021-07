«El PSOE és un partit valent, decidit, determinat, que compleix el seu deure quan ens ha tocat governar i dirigir el país». Pedro Sánchez vol insuflar als seus orgull, que defensin amb el cap ben alt els indults, sense avergonyir-se, sortint a l’ofensiva, combatent una oposició conservadora «furibunda», que només busca «obstaculitzar tot i destruir». I vol que els seus companys entenguin que la mesura de gràcia és una altra d’aquestes decisions complicades però «necessàries» adoptades pels executius socialistes, perquè el PSOE «sempre ha estimat Espanya».

Catalunya va centrar part del discurs del president del Govern davant del comitè federal del PSOE, que es va reunir ahir per primera vegada de forma presencial en tota la pandèmia i que es va allargar durant quatre hores i mitja. L’anterior, al gener i a Barcelona, es va celebrar de manera telemàtica, i abans d’aquest el màxim òrgan de direcció va mantenir la seva cita al febrer de 2020, un mes abans de la declaració del primer estat d’alarma.

Sánchez, rebut a l’inici del comitè per l’ovació dels seus companys en senyal inequívoc de suport, va continuar amb la seva tasca de pedagogia, en aquest cas dirigida al seu partit, recordant com el PSOE sempre ha anteposat «el progrés d’Espanya a qualsevol altra consideració política». Es va remuntar al 1948, quan Juan Negrín, president del Govern de l’Espanya republicana durant la Guerra Civil, va publicar, «des del seu dolorós exili», dues cartes per donar suport al fet que el pla Marshall inclogués la dictadura franquista. Dues missives, va dir, que són una «enorme lliçó de patriotisme de veritat» i que demostren «la importància en política d’elevar-se sobre el present».

El secretari general va exhibir aquesta «actitud valenta per assumir les decisions més complexes» com el patró de conducta inveterat del PSOE, que ha procurat la «convivència», la «mirada llarga», i que ha impulsat els canvis per fer d’Espanya un «país més pròsper i modern». El PSOE, va presumir, és el partit que «ha encoratjat i dirigit les majors transformacions», des dels inicis de la lluita social, des de la defensa «a ultrança de la democràcia davant de la dictadura i als quals donen lliçons de constitucionalisme», des de la defensa dels drets socials i civils davant de l’«immobilisme». En definitiva, en els seus 142 anys d’història, els homes i dones que han liderat el partit i els seus territoris -i aquí va citar a tots els secretaris generals anteriors en democràcia: Felipe González, Joaquín Almunia, José Luis Rodríguez Zapatero i el ja mort Alfredo Pérez Rubalcaba- han «entès els reptes del temps» que els va tocar viure.

Decisions importants

Els indults, segons els va contextualitzar Sánchez, segueixen l’estela de decisions que van marcar l’esdevenir d’Espanya. Com la transformació industrial i econòmica i la modernització de l’Exèrcit que va impulsar González, la retirada de les tropes de l’Iraq, l’ampliació de drets i la derrota d’ETA que va aconseguir Zapatero, «malgrat les amenaces d’uns i els retrets d’altres». En tots aquests moments, va destacar, el PSOE va ser «valent». I mentre els socialistes «lideren el camí», «altres proclamaven la ruptura». Res de nou en el comportament de la dreta, va assenyalar.

Sánchez va reiterar que la mesura de gràcia no resoldrà «per si sola» la crisi de convivència a Catalunya, però va defensar que estroncar les ferides només s’aconsegueix «a través del diàleg i el respecte a la legalitat democràtica». Els indults, va proclamar, són un «rotund missatge» que la democràcia espanyola envia a la societat catalana, un missatge d’«empatia», que es vol comptar amb ella, que se la necessita.