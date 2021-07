Dos mesos pot ser molt de temps -els 60 dies previs a anar-se’n de vacances són inacabables- o molt poc -vuit setmanes no donen per a res si estàs fent el que més t’agrada-, però, per descomptat, s’ha demostrat que els dos mesos que han passat des de la dimissió de Pablo Iglesias (sorprèn que fos fa tan poc..., o tant) és el temps just per comprovar que en el Govern de coalició continua havent-hi tensions. Hi ha menys soroll, sí; però no menys divergències. Els lloguers, el preu de la llum o la pujada del SMI segueixen enfrontant socialistes i morats, encara que ara l’exlíder d’Unides Podem ja no està al centre de la polèmica.

La plantada d’Iglesias a la política ha estat rotunda. L’exvicepresident es va acomiadar el 4 de maig, després d’uns resultats poc pròspers en les eleccions madrilenyes, i des de llavors -excepte unes fotografies sense cua i nou pentinat- no se li ha tornat a veure el pèl (valgui la redundància). Ni tan sols va felicitar públicament la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, quan es va fer amb la secretaria general de Podem fa escasses setmanes. En el seu entorn més proper expliquen que la seva sortida de l’ecosistema polític havia de ser contundent: una entrevista a algun mitjà, unes declaracions en un acte o un simple tuit podien oferir la impressió que maneja la formació morada per darrere.

Iglesias va situar a Belarra al capdavant de Podem i la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, com la líder d’Unides Podem (la coalició dels morats amb IU, En comú Podem i Galícia en comú). Poc després de dimitir de tots els seus càrrecs -«quan un deixa de ser útil ha de saber retirar-se», va sentenciar-, el sector socialista del Govern va augurar millor clima en el Consell de Ministres. A primera vista, semblaven encertats. No obstant això, veus properes a la cúpula d’Unides Podem admeten que el soroll ha baixat gràcies al perfil de Díaz, menys agressiva en les formes i més discreta, però que les tensions són una constant a causa que el PSOE no compleix l’acord de coalició en alguns aspectes.

Arrossegant discrepàncies

En anunciar la seva candidatura a la Comunitat de Madrid, Iglesias es va comprometre a deixar tancada la regulació dels lloguers abans de sortir del Govern. Tres mesos després, aquest acord encara no ha arribat i les mesures per rebaixar el preu dels lloguers semblen estar camí de convertir-se en el principal xoc entre socialistes i morats. La cúpula de Unides Podem ha pres la decisió de no cedir ni un centímetre en aquesta negociació i exigeixval PSOE complir l’acord que parla de «mecanismes de contenció, o eventualment baixada dels preus».

De l’època d’Iglesias ve també el xoc per apujar el salari mínim interprofessional (SMI). Díaz, que va heretar la interlocució directa amb Pedro Sánchez, va explicar divendres passat que en una conversa que va mantenir amb el president del Govern va posar sobre la taula la necessitat de pujar el SMI aquest any entre 12 i 19 euros respecte els 950 euros bruts en els quals es va situar el 2020. Una proposta que en reiterades ocasions ha rebut el rebuig de la vicepresidenta segona i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño.

A aquests xocs se sumen discrepàncies arrossegades des de la conformació del Govern (la reforma del sistema elèctric o la derogació de la reforma laboral) i s’albiren futurs elements de fricció (Sánchez ja va anunciar que presentarà els pressupostos generals de l’Estat en «temps i forma» ). Un cúmul de tensions que després de l’adéu d’Iglesias a la política surten menys a la llum, però no per això deixen d’existir.