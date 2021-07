El Tribunal de Comptes (TCU) conclourà el seu mandat el proper 23 de juliol sense que hi hagi a curt termini perspectives per a la renovació dels seus consellers, que requereix un consens entre el Govern de coalició i el PP, com a primer partit de l’oposició. El PP manté el seu rebuig a pactar la renovació de diversos òrgans jurisdiccionals.

L’acord sembla encara més complicat després que l’òrgan fiscalitzador s’hagi situat en el punt de mira de l’independentisme per les seves actuacions per reclamar quantitats milionàries a exalts càrrecs de la Generalitat pels diners públics suposadament desviats per promocionar el procés secessionista.

A més dels expedients oberts per la consulta sobiranista del 2014, aquesta setmana s’ha conegut els resultats de l’actuació contra més de 30 exalts càrrecs de la Generalitat pel presumpte ús irregular de fons per a les anomenades «ambaixades catalanes» i per al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com a Diplocat. En aquest procediment, l’organisme fiscalitzador els reclama una fiança global de 5,4 milions d’euros en concepte de responsabilitat comptable.

L’independentisme va carregar contra la institució, titllant-la d’«inquisició», però fins i tot la ministra d’Igualtat, Irene Montero, d’UP, es va mostrar partidària d’«eliminar» totes les causes obertes al Tribunal de Comptes.