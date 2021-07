Les autoritats de Miami vanconfirmar ahir dilluns la troballa de tres cossos més, amb la qual cosa ja són 27 les víctimes mortals de l’ensorrament d’un edifici que va tenir lloc fa gairebé dues setmanes i que ha deixat, a més, 118 desapareguts.

L’alcaldessa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, va confirmatr que després de la demolició de l’estructura que continuava dreta de l’edifici, els serveis de rescat han localitzat tres víctimes més.

Les autoritats van fer caure diumenge la part de l’edifici de Champlain Towers South que encara continuava dret, i després s’ha reprès la missió de recerca de supervivents, suspesa des de dissabte. Segons l’alcaldessa, la demolició de les restes de l’edifici permetria facilitar el treball als operaris de rescat.

En una roda de premsa ahir dilluns, Levine Cava va indicar que la demolició de l’estructura que es mantenia dreta va ser «una decisió extremadament difícil» i no la va prendre «a la lleugera», però va ser «una decisió fonamental per expandir els nostres esforços de recerca».

Altres edificis amb fallades

A més, des de l’ensorrament, altres edificis han sigut evacuats per les autoritats de Miami per precaució i després inspeccionats, com un edifici residencial a Miami Beach, on han trobat una «fallada del sistema de pisos», entre d’altres, o el Crestview Towers, estructural i elèctricament insegur, segons els inspectors.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va emetre aquest divendres una declaració d’emergència per aprovar un augment de fons federals per ajudar les autoritats de l’estat de Florida en les tasques de rescat.

La Casa Blanca va explicar que a través del programa d’Assistència Pública s’ha aprovat un augment del cent per cent de la participació federal per a la retirada de runa i l’assistència directa durant els pròxims 30 dies a partir del 24 de juny.