La cimera bilateral entre les Balears i el País Valencià ja està en marxa. El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, assisteixen a les jornades organitzades i que tancaran ells mateixos avui i que vol servir per demostrar que «hi ha vida més enllà de Madrid, fins i tot vida intel·ligent», en paraules de Puig a la seva arribada. «Es tracta d’un pas endavant en la manera d’entendre Espanya», va defensar el president valencià aquesta trobada, en el que ha avançat que han d’abordar-se qüestions com la reforma del sistema de finançament o tancar projectes conjunts per competir pels fons de la UE.

L’objectiu d’aquesta cimera és «reforçar l’aliança entre les dues comunitats, al mateix temps que es treballa en iniciatives conjuntes per aprofitar de la forma més eficient possible els recursos que posa a disposició dels governs la Unió Europea» i, durant aquests dos dies, implicar també el conjunt de les dues societats: sindicats i empresarials, cultura, premsa, així com les institucions de les dues comunitats.

Per això, s’han organitzat taules rodones per a avui al Palau de Congressos en les quals participen a més dels principals representants dels dos executius, representants de patronals i sindicats.