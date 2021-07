«Jo no vull, tiet», li va respondre per telèfon N. al seu oncle, Carlos Gracia Planas, condemnat a nou anys de presó i sis més de llibertat vigilada per un delicte d’agressió sexual a la seva neboda durant cinc anys, des que ella tenia 11 anys. Aquesta conversa, en la qual l’imputat reconeix les relacions sexuals, va ser gravada amb el mòbil pel pare de la menor, Lorenzo, el 23 d’octubre del 2018, després que la seva filla li revelés els actes comesos pel seu oncle.