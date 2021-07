Catalunya en Comú va demanar al PSOE i al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que «d’una vegada per totes» la reforma del delicte de sedició del Codi Penal comenci el tràmit parlamentari. El portaveu de la formació, Joan Mena, va dir que des d’En Comú Podem ja s’ha fet «la feina que tocava» i que la proposta de reforma està sobre la taula del govern espanyol i del ministre «de fa mesos». «Demanem que comencem el tràmit parlamentari que requereix la iniciativa», va afegir. D’altra banda, Mena va evitar pronunciar-se sobre la possibilitat que la Generalitat posi la fiança sobre la causa oberta al Tribunal de Comptes contra diversos ex alt càrrecs del Govern i ha demanat al PP que en «faciliti la renovació». «Estem pagant-ne les conseqüències», va lamentar Mena. I va exigir als populars que no pensin «en clau política» i permetin la renovació: «És important per als òrgans constitucionals», va dir.