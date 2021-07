L’Audiència Provincial de Madrid ha validat el cartell electoral que va desplegar Vox durant la passada campanya electoral del 4-M contra els menors estrangers no acompanyats, en el qual comparava la pensió de jubilació que rep un major amb la despesa mensual dedicada a aquests, en afectar «un evident problema social i polític». En un acte, els magistrats Valentín Sanz, Tania García i Eduardo d’Urbano (ponent de l’acte) rebutgen el recurs presentat pel fiscal, al qual es va adherir el PSOE, contra l’acte del Jutjat d’Instrucció número 53 de Madrid que va acordar el sobreseïment provisional i l’arxivament de la causa. El Ministeri Públic entenia que això induïa a una «negativa» resposta social cap a un col·lectiu ja «doblement vulnerable» com els menors estrangers no acompanyats. Ara, els magistrats assenyalen que «amb independència de si les xifres que s’ofereixen són o no veraces» aquest col·lectiu representa «un evident problema social i polític, fins i tot amb conseqüències o efectes en les nostres relacions internacionals, com resulta notori». La Sala assenyala que «comparteix plenament la resolució recorreguda», atès que considera que ha de situar-se en «una doble coordenada».