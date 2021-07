Amb un amplíssim percentatge de la població totalment immunitzat o, com a mínim, amb una dosi de vacuna injectada, la pandèmia entra en una nova fase en què aquelles xifres que ens semblaven determinants fa mesos deixen de ser-ho, però no per això resulten irrellevants. Ni l'efecte sanitari d'un augment de casos és el mateix ni tampoc el contagi de joves és un assumpte menor, i menys quan encara hi ha moltes incògnites sobre les conseqüències a mitjà i llarg termini d'haver estat contagiat pel covid-19. Aquesta és una guia bàsica per no perdre’s davant «la segona part de la pel·lícula de la pandèmia».

Les xifres de casos ja no signifiquen el mateix. A la primera, segona i tercera onada del coronavirus, l'alarma es desfermava entre les autoritats sanitàries quan es superaven certs llindars d'incidència acumulada, el que en definitiva tenia a veure amb el nombre de contagis que es produeixen. Fins a l'arribada de la vacuna, i en especial fins que gran part de la població més vulnerable va començar a aconseguir el reforç per combatre la malaltia, el nombre de contagis era la primera alerta. Les infeccions pel virus es produïen en totes les edats i causaven estralls a la salut de la gent gran. Un augment de contagis comportava, inexorablement, un augment dels ingressos en els hospitals i, fet i fet, un increment en les UCI i les morts. Per aquest motiu els criteris inicials per aplicar restriccions que frenessin la propagació de virus es basessin, principalment, en l'índex de contagis acumulats.

El nivell de risc: còctel de contagis i d'ocupació sanitària. El sistema que va establir el Ministeri de Sanitat per a determinar la gravetat de la pandèmia a cada comunitat autònoma es va basar en un sistema de colors, determinat per la suma de dos indicadors: un referit a la transmissió de virus (contagis) i un altre a la saturació sanitària (percentatge de llits ocupats en els hospitals i llits d'UCI amb pacients Covid). Tots dos factors estaven vinculats amb una relació que ara s'ha truncat, perquè gràcies a la vacunació el percentatge de contagis que acaben hospitalitzats és molt menor.

Primera fase: tallar les defuncions. Tot va començar a canviar a partir de gener. L'estratègia de vacunació adoptada a Espanya ha demostrat de moment la seva eficàcia. Primer, els grups de risc i, després, una escala descendent en edat atès que els efectes de la covid són més greus en la maduresa. La pitjor conseqüència d'una malaltia és la mort de la persona infectada. Durant la primera i la segona onada es va poder comprovar que els contagis de la gent gran podien ser fulminants. Segons l'últim informe de l'Observatori de Salut a Astúries corresponent a la mortalitat deguda a la pandèmia, del total de les 2.531 persones mortes a causa del covid, més de la meitat superaven els 85 anys: concretament, el 55,75 per cent. Aquest percentatge era sensiblement més gran en les dones (són més que els homes pel que hi ha major nombre d'elles en aquesta franja d'edat). Una mica més de la quarta part de les víctimes tenien entre 75 i 84 anys, el que significa que gairebé vuit de cada deu morts superaven els 75 anys. L'experiència de l'efecte que va tenir el virus a les residències d'ancians, que va poder comprovar-se en la primera i la segona onada, va portar al fet que es prioritzés la vacunació en aquest col·lectiu. La conseqüència va ser immediata. La tercera onada (la qual va tenir el seu moment àlgid a finals de gener) va permetre comprovar el poderoses que resultarien les vacunes. Amb la població de les residències en procés d'immunització, els diagnòstics en els centres de gent gran van caure de manera evident. Per exemple, del total de morts, 1.414 van ser diagnosticats a la segona onada, dels quals 664 eren usuaris de residències de gent gran. A la tercera onada es van diagnosticar 624 casos que van acabar amb la mort, però ja només 108 corresponien a majors de residències.

Segona fase: reduir la pressió hospitalària. Evitar el col·lapse del sistema sanitari sempre ha estat la batalla de fons en la lluita contra la pandèmia. Si els hospitals i les Unitats de Cures intensius quedaven desbordades per l'atenció de malalts, no hi hauria possibilitat de donar atenció a la resta de malalts que necessiten atenció mèdica. Amb la vacunació ja guanyant terreny a virus, el nombre de casos va continuar sent un termòmetre idoni per conèixer quan la propagació de la malaltia arribava a nivells preocupants capaços de tenir, en un termini de dies, conseqüències severes en la sanitat, incrementant el nombre de malalts d'ingressar i, per tant, de casos greus que acabarien a les UCI. Va ser en aquest moment en el qual el Govern d’Astúries va establir l’anomenat «sistema 4 Plus», que pretenia resultar més precís que l'indicador de risc del Ministeri i posar el focus en els municipis, per així establir restriccions en els consells amb una situació més preocupant sense afectar l'activitat de la resta d'Astúries. Llavors, els efectes dels tancaments globals en l'hostaleria o el comerç produïen un dany econòmic enorme, així que es pretenia fer tasques de cirurgia a l'hora d'abordar territorialment la pandèmia. Aquest sistema «4 Plus» determinava el moment en què calia emprendre restriccions tenint en compte dos indicadors, principalment: la incidència acumulada de casos a 14 dies i la incidència en persones majors de 65 anys. Per aquell temps, gran part de la població d'edat més avançada encara estava iniciant el procés de vacunació.

La frenada a la quarta onada i el progressiu descens de casos greus. Quan tot el país esperava la irrupció de la quarta onada del coronavirus, coincidint amb la Setmana Santa, el canvi en la manera de mesurar la gravetat de la pandèmia ja es feia notar. El passat 11 d'abril, les vacunes causaven un descens de casos greus i permetien relaxar les restriccions. Les autoritats sanitàries eren conscients que a partir de llavors hi hauria «menys percentatge d’hospitalitzats respecte als casos detectats, una menor incorporació de pacients a les UCI i una notable caiguda de la mortalitat». Perquè la clau no han estat els contagis, sinó l'ocupació hospitalària. El paradigma durant les dues primeres onades era que una alta incidència acumulada de contagis comportava una alta pressió sanitària poc després, però ja llavors era evident que es podia suportar una major incidència perquè augmentaria el nombre de casos asimptomàtics o lleus, a causa a la creixent vacunació entre la població que més greument emmalaltia.

La letalitat cau abruptament entre els més joves. L'evidència que això és així queda clara quan s'analitza la letalitat del covid segons les diferents edats, això és el percentatge de pacients que emmalalteixen i moren. Entre els majors de 85 anys, aquesta taxa és de l'43,51 per cent: és a dir, pràcticament dos de cada cinc majors de 85 anys que van emmalaltir de covid-19 van acabar morint. Aquesta proporció baixa fins al 22,22 per cent entre els 75 i els 84 anys (un de cada quatre malalts) i es redueix a l'8,44 per cent (menys d'un de cada deu) en el cas dels que es troben entre els 65 i els 74 anys. Segons les dades d'Astúries, la letalitat entre els que tenen entre 15 i 30 anys (la població que ara pateix una cinquena onada de contagis) es troba en el 0,03 per cent. És a dir, morirà per covid un de cada tres mil tres infectats.

Llavors per què cal preocupar-nos? Resultaria irresponsable considerar que, atès que entre els joves les conseqüències del covid són menys greus, no s'han de prendre mesures per evitar els contagis en aquesta franja d’edat. Primer, les possibilitats d'hospitalització continuen existint: un de cada cent joves contagiats haurà de ser atès en un hospital. En segon lloc, si el virus es propaga àmpliament i es multipliquen els contagis, hi ha la possibilitat que afecti a altres edats, tot i que tinguin alguna dosi de vacunació. Les vacunes no impedeixen els contagis ni que les persones infectades propaguin la malaltia: únicament donen més armes per combatre el virus i evitar les seves conseqüències més greus. En tercer lloc, com més contagis es produeixin més risc hi ha que es produeixin mutacions de virus, alguna de les quals podria fer ineficaces les vacunes que s’estan administrant actualment. I en quart lloc, queden encara moltes incògnites sobre les conseqüències futures d'haver passat la malaltia. Augmenta la literatura mèdica sobre l’anomenat «covid persistent», els efectes de la malaltia a llarg termini que es mantenen, com la fatiga, la dificultat per respirar, els dolors musculars i la dificultat per dormir. Es creu que puguin donin patir una de cada tres persones que han contret la malaltia. Un recent estudi en el qual han participat dos científiques espanyoles i publicat a «Nature» apunta a més que les persones infectades tenen un major risc de patir al futur malalties neurodegeneratives. Per això, evitar els contagis també entre els joves és una prioritat sanitària, no només pensant en els hospitals d'ara, sinó en la salut col·lectiva del futur.