Al lloc en què va ser agredit brutalment dissabte a la matinada, el jove Samuel Luiz Muñiz, a la confluència del passeig marítim amb l’avinguda de Buenos Aires, entre flors de colors, va aparèixer abans d’ahir un missatge enganxat al terra en què es pot llegir que el pare de la víctima agraeix l’«excel·lent treball dels equips del 061» i també a la ciutat de la Corunya les mostres d’afecte rebudes, i acaba amb un «No a la violència». Fins a la zona es van desplaçar amics i coneguts del noi, per col·locar-hi espelmes i flors en el seu record.

El text íntegre és el següent: «Hola, soc el pare del Samuel, vull primer de tot agrair l’excel·lent treball dels equips del 061 per tot l’esforç realitzat pel que fa a la ràpida atenció del nostre fill. Ens han pres l’única llum que il·luminava la nostra vida. Sabem que tenim un camí molt llarg per recórrer. Estarem recolzats en la nostra família, amics i companys, que ens ajudaran a sortir d’aquest camí fosc. Agraïm totes les vostres oracions i mostres de carinyo. Volem donar les gràcies a la nostra meravellosa ciutat, la Corunya. Gràcies de cor. Que Déu pugui recompensar tot l’afecte que ens esteu oferint. Una abraçada molt forta a tots i desitgem que mai més arribi hi hagi un dia tan negre com el que estem vivint. No a la violència».

Declaració a set implicats

Segons va informar Radio Coruña, les set persones que van declarar diumenge estan relacionades amb el grup dels agressors, tot i que no són els únics a qui els agents necessiten prendre testimoni, ja que tenen una desena de persones identificades relacionades amb el cas. L’Agència EFE va informar de la detenció de tretze persones relacionades amb aquest cas, però la Delegació del Govern indicava que no s’havien produït arrestos encara. Fonts pròximes a la investigació van apuntar que no tardarien gaire a formalitzar-se.