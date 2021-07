El Tribunal Suprem de Bielorússia va condemnar ahir a 14 anys de presó a l'empresari Viktor Babariko, exaspirant a la Presidència de el país l'any passat, i un dels principals líders de l'oposició al president bielorús, Aleksandr Lukaixenko.

Els jutges van declarar a Babariko, qu es trobava en presó preventiva des del 18 de juny de 2020, culpable de rebre suborns de gran quantia i rentat de diners, en un judici que es va celebrar a porta tancada.

L'opositor, de 57 anys, declarat pres polític per organitzacions de drets humans, va ser detingut quan recol·lectava signatures per presentar la seva candidatura a les eleccions presidencials de l’agost de 2020.

Un centenar de persones es va acostar a la seu de l'Tribunal Suprem per expressar el seu suport a Babariko, i només a una petita part d'elles se li va permetre l'ingrés a la sala on es va donar lectura a la sentència.

«Culpable»

«No puc declarar-me culpable de delictes que no he comès. No sento vergonya davant la meva família perquè no he comès cap il·legalitat», va dir Babariko la setmana passada a l’audiència en la qual el judici va quedar vist per a sentència. La Fiscalia General de Bielorússia havia sol·licitat una pena de 15 anys per a l’opositor.

«La cruel farsa de el sistema judicial bielorús ha quedat en evidència amb la condemna, que mostra que el règim de Lukaixenko no s’atura davant de res per conservar el poder», va assenyalar a Twitter l’ambaixada d’Estat Units a Minsk.

Al seu torn, la líder l'oposició bielorussa a l'exili, Svetlana Tijanóvskaya, va qualificar de «demencial» en el seu compte de Telegram la condemna a Babariko, una «persona que va decidir dedicar-se a la política i es va convertir en un dels líders que van despertar a el país d’un prolongat letargia».

La defensa de l’opositor va assegurar que la condemna es basa en «acusacions que es troben a l’marge de la llei» i que lluitarà per tots els mitjans al seu abast per revocar-la. «Com que la condemna és inapel·lable, presentarem un recurs de supervisió de procediment», va explicar el lletrat Dmitri Laevski en sortir del tribunal.

A més, els advocats de l'opositor planegen portar l'assumpte davant el Comitè de Drets Humans de l’ONU per «la violació dels drets de Viktor Babariko».

Laevski va dir que el seu client «es va prendre amb calma» el veredicte del Tribunal Suprem, perquè «no és una cosa que causi sorpresa» en les circumstàncies actuals. «Però es tracta d'una decisió temporal», va insistir, en al·lusió a la intenció de la defensa d'aconseguir l'absolució de Babariko.