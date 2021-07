La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha descartat un nou toc de queda tot i l'augment de la pandèmia de les darreres setmanes, i ha afirmat que donarà suport a les Comunitats Autònomes en les decisions que prenguin. Algunes, com Catalunya, han fet marxa enrere en la reobertura de l'oci nocturn, considerat per l'Administració i els experts sanitaris un dels principals focus de dispersió de contagis. De la mateixa manera, la titular de la cartera sanitària del govern espanyol també ha descartat prendre cap mesura unificada per atacar el virus, i s'ha remès a les "nombroses" eines que els governs autonòmics tenen al seu abast.

Darias també ha defensat la decisió d'eliminar l'obligatorietat de dur mascareta a l'exterior sempre i quan hi hagi un metre i mig de distància. "Es tracta d'aplicar bé la norma", ha indicat. D'altra banda, la ministra ha informat que, fins ara, Espanya ha invertit 4.000 milions d'euros en vacunes, sumant-hi els contractes fins al 2023.

Darias ha subratllat que la Incidència Acumulada en els darrers 14 dies ha passat dels 116 casos de l'últim Consell Interterritorial de Salut Pública, dimecres passat, a 252 avui. La xifra es dispara especialment en dues franges d'edat, la de 12 a 19 i la de 19 a 29. En aquests dos trams la incidència és de 729 i 814 punts respectivament. Un cada cent casos dels infectats entre 20 i 24 anys arriba a l'hospital.

Davant d'aquest escenari, Darias ha reiterat la importància de la vacunació, perquè les dades mostren que allà on el virus té més presència, és entre el col·lectiu no vacunat. La ministra també ha subratllat que atès que els afectats són més joves, de moment el gir de la corba no s'està notant en les hospitalitzacions, en les UCI ni en la mortalitat, però sí a l'Atenció Primària. Per això ha reiterat que cal "no abaixar la guàrdia". La ministra ha demanat als joves "un altre esforç" i que col·laborin també en els rastrejos, atès que moltes de les infeccions són asimptomàtiques o lleus.

En el marc del Consell Interterritorial, que reuneix el Ministeri i els consellers de Salut de les Comunitats Autònomes, s'ha posat de manifest que els increments es donen a tots els territoris i seguin un patró "comú". Es tracta de "persones vinculades a situacions d'alt risc de súper disseminació del virus en llocs tancats o en espais oberts però amb poca observació de les mesures restrictives", segons ha dit Darias. Per això ha demanat un "esforç" als joves, col·lectiu del qual ha dit que cal demanar-li responsabilitat "però no responsabilitzar-lo".

Finalment, també sobre les infeccions, que s'han disparat els darrers dies, la ministra ha reflexionat que en l'escenari actual, amb més del 40% de la població espanyola amb la pauta completa de la vacunació, cal "mirar altres paràmetres" a banda de la incidència acumulada, com ara les hospitalitzacions, les UCI i la letalitat que, almenys de moment, no estan seguint la mateixa línia ascendent.