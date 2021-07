Critiquen l’acord. Les plataformes organitzades més enllà dels sindicats més representatius van carregar durament contra l’acord per acabar amb l’eventualitat a l’Administració que el Consell de Ministres va aprovar ahir. LA CEPPTT va qualificar d’‘Icetazo’ el reial decret acordat entre el ministre Miquel Iceta, i els sindicats CCOO, UGT i CSIF. Aquests interins consideren que el pacte no aconseguirà disminuir de manera substantiva la temporalitat al sector públic i que reconeix indemnitzacions insuficients per als interins que perdin la seva plaça.