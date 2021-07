Les investigacions dutes a terme pel Cos Nacional de Policia van conduir ahir dimarts a la detenció de tres persones, amb edats entre els 20 i els 25 anys i amb residència a la Corunya, com els presumptes autors de l’agressió violenta que va acabar amb la vida de Samuel Luiz a la matinada dissabte passat. La informació va ser feta pública per la policia a mitja tarda i citava que les indagacions continuen fins que s’aclareixi completament el que havia passat, així com que és possible que hi hagi més detencions en les pròximes hores.

La Delegació de Govern a Galícia va detallar que les detencions es van efectuar al llarg del matí i primeres hores de la tarda, així com que la investigació es desenvolupa sota secret de sumari per ordre de jutjat. El treball de la policia se centra en les declaracions dels testimonis i en el visionat de les imatges captades per telèfons mòbils, càmeres de la Policia Local i d’entitats privades situades a la zona en la qual es va produir l’agressió.

El delegat de Govern, José Miñones, va agrair la feina de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Prefectura Superior de Galícia, amb seu a la Corunya, i va apel·lar a la «responsabilitat i la prudència per deixar treballar la Policia Nacional a la resolució d’aquest cas». «L’hi devem a la nostra societat i l’hi devem sobretot a la família de Samuel», va manifestar Miñones.

Els antecedents delictius d’un dels joves implicats en l’agressió van fer possible que la Policia Local li identifiqués gràcies a les primeres declaracions dels testimonis en el lloc dels fets. Tot i que els delictes comesos per aquesta persona són d’escassa importància, els agents municipals van saber de seguida que es tractava d’un dels involucrats, el que va permetre localitzar-lo i prendre-li declaració, així com arribar a altres implicats. Un altre dels participants en la pallissa va poder ser identificat perquè era conegut per un testimoni de l’agressió, que fins i tot va facilitar una fotografia seva que apareixia al seu compte d’Instagram, el que va facilitar la seva localització.

Res de bandes llatines

Davant els rumors difosos a través de les xarxes socials que els agressors formen part d’una banda llatina, fonts pròximes a el cas neguen amb rotunditat aquest aspecte.