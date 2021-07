L'anunci de l’aixecament de les restriccions ha estat rebut amb inquietud per part del líder laborista, Keir Starmer, que va qualificar el pla de Govern conservador de «perillós» i va demanar mantenir alguna protecció, com les màscares, sobretot en els llocs tancats o el transport públic. Calum Semple, de la Universitat de Liverpool, va dir als mitjans que «el risc està calculat», així com que s‘està «trencant gradualment el vincle entre els contagis en la comunitat i casos greus a l’hospital», va assenyalar.