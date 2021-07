El ministre de Sanitat britànic, Sajid Javid, ha assumit que els casos de covid-19 seguiran a l'alça al Regne Unit i estudia fins i tot que es disparin fins als 100.000 diaris aquest estiu, fruit de la nova estratègia de convivència amb el coronavirus que es farà efectiva a partir de l'19 de juliol.

El primer ministre, Boris Johnson, va confirmar dilluns que finalment Anglaterra sí que donarà el pas final de la desescalada, el que suposarà a partir del dia 19 la fi de mesures com la mascareta o el distanciament. Per al Govern, això és possible gràcies a la campanya de vacunació.

No obstant això, els contagis van a l'alça i Javid va avançar en declaracions a la BBC que el 19 de juliol hi haurà al voltant de el doble dels casos actuals, el que suposa «uns 50.000 nous casos a el dia». «Quan ens relaxem i entrem en l’estiu, esperem que augmentin de forma significativa i podrien arribar fins als 100.000», va advertir.

L'hospitalització

Per al Govern, «el que importa per sobre de tot és l'hospitalització i el nombre de morts», dues dades que sí que han millorat en aquests últims mesos. Dilluns, el Ministeri de Sanitat va notificar únicament nou morts, mentre que la campanya de vacunació avança i ja el 64 per cent de la població té la pauta completa.

Les autoritats estudien fórmules per facilitar la vida als que tenen ja les dues dosis, cosa que «té sentit» en opinió de Javid, que té previst anunciar pròximament els canvis. El ministre, que va assumir les regnes de la pandèmia després de la sobtada sortida del seu predecessor, ha advocat per «tractar de forma diferent» als que ja estiguin de el tot immunitzats.