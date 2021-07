«La meva filla em va faltar el respecte, em va dir que jo estava vella, que ja no servia com a dona, i ella era jove i sí que podia satisfer a un home. Vaig reaccionar malament i vaig perdre el control total». Aquestes van ser les justificacions que va donar ahir una mare en el judici per intentar assassinar amb un ganivet de cuina a la seva filla de 16 anys a Aldaia, a qui responsabilitzava de tenir sexe amb la seva parella i pare de la seva altra filla, obviant per complet que era el padrastre qui, aprofitant-se de la diferència d'edat, estava abusant sexualment d'ella. Finalment la policia també va acabar arrestant a l'home per un delicte contra la llibertat sexual de la menor, qui a penes tenia quinze anys quan es van iniciar els primers contactes sexuals.

La processada, de 37 anys i nacionalitat equatoriana, s'enfronta a una pena de tretze anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, ja que li va causar lesions en zones amb greu risc vital —el coll i la part superior de l'esquena— sense que tingués possibilitat de defensa, segons sosté la Fiscalia, amb l'agreujant de parentiu. Per part seva, el seu defensa sol·licita una pena de només un any de presó en considerar que els fets són constitutius únicament d'un delicte de lesions i contemplar fins a quatre circumstàncies atenuants; la confessió, l'obcecació, la reparació del mal i les suposades dilacions indegudes.

Els fets, jutjats ahir en la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València, van ocórrer el 25 de juny de 2018 en el domicili familiar, situat en la localitat d'Aldaia. A principis de mes l'acusada ja havia acudit a la comissaria de Xirivella a denunciar un possible cas d'abusos sexuals a la seva filla en sospitar que la seva parella estava mantenint relacions sexuals amb la menor des que tenia quinze anys.

El relat dels fets

Mentre s'aclarien aquests fets, i després que la seva filla s'escapés de casa, la menor va estar vivint una setmana en el domicili d'una tia, però aquesta, en veure que el seu padrastre continuava assetjant-la, li va demanar a la seva mare que se l'emportés. Va ser aquest dia, res més recollir-la i portar-la de retorn a casa, quan mare i filla van començar a discutir per la relació amb el pare de la seva germana petita.

Segons va declarar l'acusada ahir en la vista oral, el padrastre es va presentar a l'habitatge i li va fer un petó en els llavis a la menor en la seva presència, fet que fins ara mai havia manifestat.

«Em vaig sentir molt malament, em sentia traïda pels dos», va esgrimir la processada. Quan va marxar la seva parella les recriminacions cap a la seva pròpia filla van pujar de to. En l'immoble es trobava també la filla petita, de dotze anys, que estava escoltant música en una tauleta i a penes entenia el que es deien l'una a l'altra, segons va declarar ahir aquesta testimoni.

Quan la petita va sortir i es va dirigir a la cuina, es va trobar a la seva germana estirada sobre un toll de sang i a la seva mare amb un ganivet a la mà, que va deixar anar res més veure-la. Segons la versió de l'acusada, res més adonar-se del que havia fet, en veure com brollava la sang de la ganivetada que tenia a l'esquena, va tapar la ferida amb un drap i va telefonar a la policia. No obstant això, els agents de la Policia Nacional que van acudir al domicili no van trobar cap drap tacat que indiqués que algú havia estat tractant d'ajudar a la menor.

Inicialment per telèfon li va dir a la policia que «creia haver ferit» a la seva filla amb un ganivet «accidentalment». Encara que només obrir la porta als agents va admetre la seva responsabilitat, d'aquí ve que la seva defensa argumenti l'atenuant de confessió i penediment espontani.

La germana petita va portar als agents fins al ganivet que havia emprat la seva mare, el qual estava amagat en un gibrell de roba bruta. Segons l'argumentació que va donar la nena, va ser ella qui ho va amagar allí perquè la seva mare no s'autolesionés, «perquè estava plorant i es volia matar», encara que no va saber explicar per què l'arma estava neta, la qual cosa va cridar l'atenció dels policies.

La víctima presentava una ganivetada a l'esquena que li va provocar un hemotòrax que va afectar el pulmó, així com un tall al coll, ferides per la qual va requerir hospitalització i tractament quirúrgic. La jove, que ara té 19 anys, es va acollir al seu dret a no declarar contra la seva mare i va retirar al judici l'acusació, que sí que va mantenir el Ministeri Fiscal donada la gravetat dels fets.