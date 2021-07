Els tres joves detinguts pel crim de Samuel Luiz a la Corunya, dos homes i una dona d’entre 20 i 25 anys, són amics entre ells però no coneixien la víctima, van informar a Efe fonts de la investigació.

Tots tres, de nacionalitat espanyola i veïns de La Corunya, van romandre ahir a la Comissaria de Policia de Lonzas, on estan sent interrogats.

Els tres joves continuen detinguts mentre segueixen les investigacions, amb proves testificals i interrogatoris, que auguren noves detencions a «les pròximes hores o dies», va indicar aquest dimecres el delegat de Govern a Galícia, José Miñones.

El delegat va abundar que no es descarta cap via d’investigació sobre el mòbil del crim, «una d’elles la homòfoba», si bé serà el jutge qui dictamini si hi ha delicte d’odi, va precisar.

En tot cas, va demanar prudència «una vegada més» i «deixar treballar a la policia», que està creuant dades i gran quantitat d’imatges, ja que l’objectiu és «posar davant la justícia als que han comès aquest atroç delicte».

També la fiscal general de l’Estat, Dolors Delgado, va demanar prudència a l’hora de parlar sobre si es tracta o no d’un crim homòfob, ja que «s’està duent a terme una investigació» i s’està parlant «del patiment» de familiars i amics.

Així, Delgado va assegurar que s’analitzaran «tots els aspectes, tot allò que pugui determinar la qualificació jurídica penal d’una acció» perquè «això forma part d’alguna cosa que per a la Fiscalia és molt important, que són les víctimes», va dir.

Centenars de persones van assistir ahir a la tarda a la concentració que es va celebrar a la Plaça del Vi de Girona per rebutjar el crim de la Corunya i condemnar la LGTBIfòbia.