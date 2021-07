Els turistes vacunats i menors de 18 anys que tornin d'Espanya al Regne Unit no hauran de fer quarantena a partir del 19 de juliol. Així ho ha anunciat el secretari d'estat de Transport del govern britànic, Grant Shapps, aquest dijous. En concret, Shapps ha assegurat que s'aixecarà aquesta restricció per a tots els ciutadans del Regne Unit que arribin des de països en color taronja (risc mitjà), com és el cas de l'estat espanyol actualment. En canvi, els viatgers no residents al Regne Unit sí que hauran de continuar fent quarantena. De totes maneres, totes les persones que entrin al país hauran de fer-se un test PCR.