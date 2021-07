Havia bloquejat el Canal de Suez. Un tribunal egipci ha aixecat l’ordre de retenció del vaixell portacontenidors Ever Given, que es troba en aigües de Canal de Suez des de finals de març per una disputa entre l’entitat gestora d’aquesta via marítima i l’empresa propietària de la naviliera, després que bloquegés el trànsit pel canal durant dies. Una font de l’Autoritat de Canal va informar a Efe que el Tribunal Econòmic de la ciutat d’Ismailia, situada al costat de canal, havia decidit aixecar aquesta ordre emesa el passat 13 d’abril.