«No, president, it ‘s an Alpha Scramble!». Pedro Sánchez va advertir en aquest moment des de la seva faristol al president de Lituània, Gitanas Nauséda. Li deia que la compareixença a la base militar de l’OTAN a Šiauliai, a la república bàltica, havia d’interrompre ja. Sense demora. Era un avís real d’amenaça de com a mínim un avió rus no identificat -després es va saber que eren dos-i sense pla de vol. Alarma real, un ‘Alpha Scramble’, no un simulacre.

Eren les 11.40 (una hora menys a Espanya) i, en realitat, la declaració dels dos mandataris, davant de dos avions Eurofighter de l’Ala 14 de l’Exèrcit de l’Aire, acabava de començar. Nauséda estava agraint la col·laboració d’Espanya a la missió de l’Aliança Atlàntica, i llavors un grup de militars va arribar corrent als hangars bessons de la base militar desocupar urgentment els espais i desmuntar la compareixença. Un pilot va pujar les escales de l’avió que estava a l’esquena de Sánchez i Nauséda i va cridar que era un Alpha.

En aquest moment, van retirar els faristols, es va apartar a la delegació espanyola, el contingent espanyol i la premsa que estava seguint l’acte. Els dos avions van sortir immediatament dels hangars bessons de la base a Šiauliai amb la missió d’identificar l’aeronau de procedència russa. La compareixença es va poder reprendre uns 25 minuts després. L’OTAN va informar després, cap a les quatre de la tarda, que s’havien localitzat dos avions russos SEU-24s volant al mar Bàltic, en direcció nord-est.