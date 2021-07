La Policia Nacional va detenir ahir un quart jove d’entre 20 i 25 anys per la mort de Samuel Luiz dissabte passat a la Corunya, segons van informar a Efe fonts pròximes a la investigació.

L’arrestat és amic dels altres tres detinguts dimarts passat a la ciutat gallega -dos nois i una noia- com a presumptes autors de la mort del jove de 24 anys. Cap dels quatre coneixia Samuel.

Aquest quart detingut està acusat d’homicidi i apropiació indeguda, segons va indicar ahir la Policia en el seu compte de Twitter.

Indignació pel crim

Un globus enorme amb forma de cor de color vermell presideix una espècie d’altar que els corunyesos han muntat al lloc on va ser assassinat Samuel, adornat per peluixos, fotos, espelmes i moltíssimes flors en record d’una vida compartida i robada als seus 24 anys.

Però el que més commou, a més del record, són les llàgrimes, les de molta gent que al llarg de les hores passa per aquesta vorera, davant de la mar, on van matar d’una llarga i brutal pallissa a Samuel.

Tot d’una a sis persones s’acosten a l’improvisat altar, unes resen, altres dipositen rams, totes ploren. És un dolor silenciós, còmplice, és un desig de pau per a Samuel, de suport per a la seva família, d’impossible consol.

El pare d’en Samuel, Maxsoud Luiz, va deixar en aquest lloc vuit làmines manuscrites per agrair el treball de l’061 «per tot l’esforç realitzat» i expressar el seu dolor perquè «ens van treure l’única llum que il·luminava la nostra vida».

«Un pensament de pau cada dia», «Molta força, llum i amor Samuel, allà on siguis», «Justícia per a Samuel», «Et vull Samu», són també missatges que els seus amics, familiars, coneguts i desconeguts han deixat on la mort el va trobar amb forma de joves homicides.

Tot i que encara no s’ha confirmat el mòbil d’aquesta agressió mortal, grups pro drets de les persones LGTBIQA + de diverses comunitats autònomes, han convocat aquest diumenge una manifestació nacional a la Corunya.