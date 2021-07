Hongria va estrenar ahir la llei homòfoba que prohibeix parlar de l’homosexualitat a les escoles i els mitjans de comunicació en horari infantil i equipara l’homosexualitat a pedofília. Les pressions de la Unió Europea no han estat suficients per frenar Viktor Orban en el seu afany per promulgar aquesta normativa. Tot i que la polèmica llei va néixer com una norma per frenar la pedofília, ha despertat dures crítiques després de diverses reformes pel seu caràcter discriminatori contra el col·lectiu LGTBIQ+.

Aquest dimecres, la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va assegurar que «prendrà mesures» contra Hongria si aquest país no «corregeix» la seva polèmica llei contra l’homosexualitat. «Si Hongria no corregeix, la CE recorrerà als poders que li confereixen els tractats. Recorrerem a aquests instruments sense prejudici de l’Estat membre que incompleixi la legislació comunitària», va indicar Von der Leyen en un debat a l’Eurocambra.

Malgrat el rebuig dels seus socis de la Unió Europea, Hongria sí que va rebre el suport de figures polítiques de l’extrema dreta europea com Santiago Abascal o Marine Le Pen, que no han dubtat a fer referència a una «conspiració» per imposar «noves formes de vida social». Contra aquesta argumentació es va pronunciat la ministra espanyola d’Afers Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, que aquest dimecres va assenyalar que és una «aberració» que la UE no pot passar per alt. «Dóna una mostra de les intencions dels seus aliats al nostre país», va insistir la ministra.

A la tensió provocada per la nova normativa s’ha sumat la multa que l’Estat hongarès ha posat a una empresa editorial per no haver inclòs un advertiment en un llibre infantil que venien sobre parelles de el mateix sexe.

Hostilitat europea

El Parlament Europeu va aprovar ahir una resolució per àmplia majoria de 459 vots a favor, 147 en contra i 58 abstencions. Pràcticament tots els grups de l’Eurocambra -PPE, Socialdemòcrates, liberals, verds i esquerra- llevat de la ultradreta i els ultraconservadors van fer pinya amb un text que «condemna» en els termes més enèrgics possibles la llei homòfoba hongaresa.