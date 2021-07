L’expresident de Sud-àfrica, Jacob Zuma, es va entregar dimecres a la Policia després d’haver estat condemnat a 15 mesos de presó pel Tribunal Constitucional per desacatament després d’haver-se negat a declarar diverses vegades per corrupció. Ho va fer poc abans de vèncer el termini que la justícia li havia donat per a la seva detenció.