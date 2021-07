Tot i que les dones ocupen el 46% dels llocs en les administracions públiques, únicament el 31% té llocs de poder i representen només el 20% dels alts càrrecs, segons va revelar un informe publicat aquest dijous pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). El treball, ‘Igualtat de gènere en l’administració pública’ -publicat amb el Laboratori d’Investigació de desigualtat de gènere de la Universitat de Pittsburgh-, revela que les «persistents» bretxes de gènere «continuen presents» a nivell global i les dones encara s’enfronten a sostres i murs de vidre que els impedeixen avançar cap als més alts nivells de poder i influència.

L’ONU i la Universitat de Pittsburgh reconeixen que hi ha hagut cert «progrés» pel que fa a representació femenina en administracions públiques de molts països, però aquesta circumstància no treu que les dones de moltes regions del món encara estan «significativament superades en nombre» per homes quan es parla de lideratge i presa de decisions polítiques.

Informe de l’ONU

Un altre informe publicat per l’ONU publicat ahir mateix, s’alerta que l’explotació sexual de menors va augmentar durant la pandèmia de covid-19, que va tingur un efecte «devastador» en les víctimes de tracta, la majoria d’elles dones.

Les restriccions i la crisi econòmica van augmentar el risc de caure en la tracta, una forma d’esclavitud que es va fer encara més difícil de detectar, segons denuncia l’informe de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD).

A més, les xarxes criminals han sabut treure avantatge a la situació en centrar la captació durant els confinaments a l’esfera digital, incloses les xarxes socials. Segons l’estudi, «els efectes de la covid-19 al tràfic de persones i les respostes al desafiament».