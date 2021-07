L'Aida María Márquez no oblidarà fàcilment aquesta setmana. Segons publica Faro de Vigo, del mateix grup editorial de Diari de Girona, dilluns passat, l'Aida anava caminant juntament amb els seus tres gossos, de raça Yorkshire: la Maka, de quinze anys, i els seus dos cadells. El trajecte, com cada dia, el feia pel carrer en el qual viu, al centre de Vigo. En arribar a una cantonada, va començar a escoltar gent cridant dirigint-se a ella. “Compte!”, li deien. El motiu és que un pitbull s'acostava cap a l'Aida i els seus tres cans per darrere a tota velocitat, sense corretja i sense morrió. Quan l'Aida es va adonar del que passava, ja era tard. Va aixecar a l'aire els gossos però el pitbull va saltar i va enganxar amb la seva boca a la Maka, a la qual va destrossar a base de mossegades i sacsejades

La Maka va quedar malferida i en una precària situació, fet que va portar a l'Aida a la decisió de sacrificar-la perquè si sobrevivia la seva qualitat de vida seria nul·la.

Aquest succés torna a posar sobre la taula un dels eterns debats sobre els animals de companyia: el fet de portar-los deslligats per la via pública.