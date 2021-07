La jutgessa del jutjat d'instrucció 1 de la Corunya ha decidit enviar a presó els tres homes majors d'edat arrestats per la seva implicació en el crim de Samuel, el jove de la Corunya de 24 anys que dissabte va morir quan va rebre una pallissa, tal com havia sol·licitat la Fiscalia.

Tots tres acusats, de la Corunya d'entre 20 i 25 anys, han passat aquest divendres al matí a disposició judicial, juntament amb la quarta detinguda, una noia, també de la Corunya i de la mateixa franja d'edat, que queda en llibertat amb l'obligació de compareixences.

Després d'escoltar el seu testimoniatge --cap dels investigats s'ha acollit al dret a no declarar--, la magistrada indica en la interlocutòria que els quatre detinguts són sospitosos d'haver comès un delicte d'homicidi o d'assassinat, pendent de definir al llarg de la instrucció.

A més d'aquests quatre joves, la Policia Nacional ha arrestat dos menors aquest divendres al matí --un d'ells amb antecedents penals--, per la qual cosa fins ara hi ha sis detinguts per la seva implicació en la mort del jove Samuel.