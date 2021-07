La comissària europea de Salut i Política de Consumidors, Stella Kyriakides, va assegurar que la Comissió Europea està «preparada» davant la possible necessitat d’una tercera dosi, o dosi de reforç, de les vacunes contra el covid-19.

«Estem preparats en cas que es necessiti una dosi de reforç, a través del pla conjunt de compra de vacunes», va defensar la comissària en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de visitar el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) acompanyada de la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Pfizer i BioNTech van anunciar dijous que planegen sol·licitar l’autorització de l’Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) per a l’administració d’una tercera dosi de la seva vacuna contra el covid-19, amb l’objectiu de brindar «una protecció encara més gran» dins dels 6 o 12 mesos posteriors a la segona. Al respecte, Kyriakides va ressaltar la necessitat d‘«estar preparats per a l’eventualitat en la que necessitem aquesta dosi de reforç».

Posició comuna

«Aquesta decisió, en qualsevol cas, ha de venir avalada per la ciència. Per això estem treballant estretament amb l’Agència Europea de l’Medicament i el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties per arribar a una posició comuna al respecte, que tindrem preparada al llarg de les properes setmanes o mesos», va assegurar.

La Comissió Europea va signar al maig el nou contracte de compra amb BioNTech i Pfizer per comptar amb 900 milions de vacunes contra el coronavirus per a tota la UE en el període 2022-2023, amb una opció de compra per una altra quantitat equivalent, el que podria elevar el contingent total fins a les 1.800 milions de dosis.

A més, la Comissió Europea va activar el juny l’adquisició de 150 milions de dosis addicionals de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna a 2022. Amb aquestes compres, la Unió Europea espera no només augmentar la quantitat de dosis disponibles per reforçar la immunitat de la població, sinó també preparar-se millor davant el risc de noves variants perilloses i comptar amb recursos suficients per a la vacunació de menors.

L’EMA demana estar alerta amb una afecció rara amb Astrazeneca

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) va subratllar ahir divendres que «no confirma ni descarta per ara» un possible vincle entre la vacuna d’AstraZeneca i la síndrome de Guillain-Barré (GBS, per les seves sigles en anglès), però va advertir els sanitaris i pacients estar alerta als signes per a un diagnòstic i tractament el més aviat possible.

El comitè de seguretat (PRAC) va recomanar un canvi en la informació del producte d'AstraZeneca (Vaxzevria) per a incloure un advertiment i conscienciar els professionals sanitaris i a les persones que vagin a rebre aquesta vacuna sobre els casos de GBS notificats per alguns pacients després de la vacunació.

El PRAC ja ha avaluat tota l'evidència disponible, el que inclou informació científica i un nombre no confirmat de casos notificats a través de la base de dades Eudravigilance per països de l'Espai Econòmic Europeu (EEA), que inclou els 27 de la UE, a més d'Islàndia, Liechtenstein i Noruega. «Però en aquesta etapa les dades disponibles no confirmen ni descarten una possible associació amb la vacuna», va lamentar.