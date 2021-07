El líder de PP, Pablo Casado, recorrerà davant del Tribunal Constitucional la llei de seguretat nacional si dóna «poders absoluts» al Govern o permet una «mili civil obligatòria» quan l’Executiu ho desitgi.

En una intervenció telemàtica celebrada ahir divendres a les jornades de Societat Civil Catalana, Casado va acusar el president de l’Executiu central, Pedro Sánchez, d‘«aprofitar la pandèmia per avançar amb la seva agenda de ruptura legal i social» i de promoure un «intervencionisme orwellià» amb el seu pla ‘Espanya 2050’ que, al seu parer, persegueix «modelar la societat» intercedint a la vida dels ciutadans.

«Menys govern i més llibertat», va clamar com a antídot al «comunisme» de Podem i al «sanchismo» del PSOE. «Qui és Sánchez per dir-nos si comprem roba, un mòbil o si hem de viatjar en avió?», es va preguntar sobre un projecte que advoca per la reducció de el consum, la ingesta de carn, l’ús de vehicles elèctrics o la compra de roba.

No es va oblidar de la patronal ni de l’Església, que van donar suport els indults als condemnats pel ‘Procés’, i els va instar a ocupar-se dels «desfavorits», al seu parer, «els constitucionalistes que estan patint la violència i l’exclusió d’una minoria radical independentista».

La unió constitucionalista

Casado va admetre la desfeta electoral del PP a Catalunya, «una mala època» que va atribuir a l’assumpció d’unes «les polítiques no electoralistes i dures per garantir la legalitat i la concòrdia».