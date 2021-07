Com pot ser que una mateixa malaltia afecti de manera tan diferent a uns i als altres? Per què hi ha persones que contrauen una infecció per coronavirus i romanen asimptomàtiques i altres que, en canvi, es posen malalts greument i poden fins i tot perdre la vida per aquesta raó? Un any de pandèmia, i d’investigacions científiques a primera línia, han mostrat que factors com l’edat o les malalties prèvies influeixen en la gravetat del pacient. Mentrestant, la gran incògnita segueixen sent aquells pacients joves i sans que, malgrat tot, emmalalteixen greument de covid-19. Quin és, doncs, el factor que determina el seu pronòstic? La resposta podria estar en els nostres gens.

Un macroestudi publicat a la revista ‘Nature’ ha aprofundit en el genoma de gairebé 50.000 pacients infectats per covid-19. L’estudi d’aquests casos va permetre identificar alguns dels factors genètics que, segons apunta aquest treball, jugarien un paper essencial en determinar la gravetat de la malaltia. És a dir, a la diferència entre un covid asimptomàtic, 1 hospitalitzat i una malaltia crítica. La investigació va identificar 13 llocs específics del cromosoma que diferenciaven els pacients que havien desenvolupat formes més greus de la malaltia. Així mateix, el treball va identificar al voltant de 40 gens clau en aquest procés; diversos d’aquests, a més, estarien associats directament a la funció immunològica o a el funcionament dels pulmons.

La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de més de 3.000 científics de tot el món, assenyala una sèrie de gens que marquen la diferència. Segons suggereix la mostra analitzada, les mutacions en el gen TYK2 o al DPP9 s’associen amb un major risc d’emmalaltir de manera greu de covid-19.