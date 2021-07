Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso es van tornar a reunir ahir 10 mesos després. Aquest cop a la Moncloa, allunyats de l’escenografia de l’última trobada -24 estendards d’Espanya i de la Comunitat de Madrid a la seu del Govern regional-. Encara que aquesta vegada només hi va haver una bandera nacional, la reunió va girar principalment al voltant d’Espanya i el conflicte català. La presidenta de la Comunitat de Madrid va assistir a la trobada carregada de retrets contra el president de Govern per la seva actitud respecte als independentistes. Unes crítiques que l’executiu va obviar, recordant a Díaz Ayuso que «ja hi ha altres actors» en «entorns nacionals» que marquen les línies de PP sobre Catalunya, en referència a Pablo Casado, i que el seu deure com a presidenta autonòmica és parlar de Madrid.

Després d’una reunió d’una escassa hora i mitja, Díaz Ayuso va explicar que «d’allò més preocupant» que va parlar amb Sánchez va ser del conflicte català. «Espanya està segrestada en mans de minories que l’odien i ens recorden cada dia que volen acabar amb ella. Incomplidors de la llei que són premiats mentre es castiga els que sí que complim», va sentenciar. A més, va assegurar que li va retreure al cap de l’Executiu que els seus interessos siguin «diferents» als d’Espanya i que s’encamini el país cap a un «canvi de model».

El president de el Govern no va donar importància a aquestes «opinions i reflexions», com les va qualificar la ministra portaveu,, María Jesús Montero. Segons va dir, l’objectiu d’aquesta cita era parlar de el procés de vacunació i de la reactivació de l’economia per «posar-li el focus angular al territori». No obstant això, Montero va revelar que gran part de la conversa entre Sánchez i la presidenta de Madrid va ser sobre Catalunya. En aquest sentit, es va preguntar «per què vol parlar d’aquests temes i no de les qüestions dels madrilenys».