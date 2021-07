La jutge que instrueix el procediment penal per la mort de Samuel Luiz a la Corunya va enviar ahir a la presó els tres homes majors d'edat detinguts per la seva implicació en el crim. Luiz, un gallec de 24 anys, va morir després de ser linxat per una multitud de persones, com s'aprecia la gravació obtinguda per eldiario.es. El vídeo mostra com una grup de gent l'ataca en dues ocasions al centre de la Corunya, poc abans de les tres de la matinada de dissabte passat. Dels sis detinguts, dos d'ells menors, tan sols la noia, d'entre 20 i 25 anys, va quedar ahir en llibertat.

Al vídeo, Samuel i la seva amiga Lina abandonen el Pub Anden. Segons explica 'L'Opinió de La Corunya', aquestes imatges corresponen a la càmera de trànsit de la Policia Local situada a la cruïlla de l'avinguda de Buenos Aires amb la de l'Havana i mostren a Samuel i la seva amiga Lina caminant per l'andana de Riazor, al costat del Platja Club. Després de pujar a la vorera de l'avinguda de Buenos Aires, realitzen una trucada de vídeo a la seva amiga Vanesa, moment en què el jove pateix la primera agressió, suposadament en creure que estava gravant a les persones que l'ataquen. Aquí, segons Lina, un dels agressors li etziba «per de gravar-nos si no vols que et mati, marieta».

L'agressió va començar llavors i els cops tiren a Samuel la primera vegada a les 02:59. Diverses persones s'acosten al lloc, però dos minuts després, el jove pot sortir pel seu propi peu i allunyar-se de la zona. Creua el carrer i tracta de fugir, però els seus agressors el persegueixen i no ho aconsegueix, tal com es pot apreciar en aquestes imatges de la investigació de el cas, dirigida per la Policia Judicial de la Corunya.

Tot i que el vídeo publicat no té so (el que impossibilita escoltar qualsevol insult homòfob), si que s'aprecia la brutalitat de l'atac. Diverses persones s'acarnissen amb ell a terra i li colpegen sense pietat. Aquesta segona pallissa serà la que acabi amb la seva vida.

A les 03.05 apareix un cotxe de la Policia Local i set minuts més tard la primera ambulància, a la qual segueix una segona a les 03.22 hores.Els sanitaris lluiten per salvar la vida de Samuel fins que a les 03.56 decideixen traslladar-lo a l'Hospital Universitari, on finalment moriria.

Sis joves corunyesos detingutsper la seva implicació en el cas

Els tres acusats, corunyesos d'entre 20 i 25 anys, van passar ahir al matí a disposició judicial, juntament amb la quarta detinguda, una noia, que va quedar en llibertat, amb la obligació de compareixences al jutjat. La Fiscalia no havia sol·licitat per l'ingrés a la presó per ella. Després d'escoltar el testimoni de tots, la magistrada va indicar que els quatre arrestats són sospitosos d'haver comès un delicte d'homicidi o d'assassinat, pendent de definir al llarg de la instrucció.A més d'aquests quatre joves, dos menors van ser arrestats ahir al matí per la Policia Nacional -un d'ells amb antecedents penals-, de manera que fins al moment hi ha sis detinguts per la seva implicació en la mort del jove Samuel.

La justícia ha de determinar si hi va haver o no delicte d'odi per homofòbia. Per això, prudència és una de les paraules més repetides per policies i responsables de l'administraci, perquè la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.