Menys conegut al carrer que el fins ara guru i assessor àulic de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que abandona el Govern, Félix Bolaños era un dels anomenats lampistes de Moncloa, membre del PSOE i persona també de la màxima confiança del president del Govern.

El nou ministre de Presidència i Relacions amb les Corts, una competència que exercia Carmen Calvo, ha estat fins ara secretari general de la Presidència del Govern. Un lloc que mai està en primera línia en els mitjans, però pel qual passa l’agenda, les decisions estratègiques i els projectes de futur del cap de l’Executiu i del Govern en el seu conjunt.

No en va, Bolaños va ser un dels aconseguidors de l’acord que va permetre concebre el Govern de coalició amb Unides Podem després de la repetició de les eleccions de novembre de 2019.

Una labor de «rebotiga» i que «no es veu», que fins i tot va destacar en el debat d’investidura el líder de Podem, Pablo Iglesias.

Braç a braç amb l’ara secretària general de Podem, Ione Belarra, Bolaños va tancar l’acord programàtic i l’equilibri de carteres entre totes dues formacions que, com s’ha vist en aquesta crisi de Govern, s’ha respectat.

Nascut a Madrid el 1975, és llicenciat en Dret per la Universitat Complutense, on va ser número u de la seva promoció tant en el Curs General d’Advocacia com en el Curs Especial de Dret Laboral impartits per l’Escola de Pràctica Jurídica. Professor de l’Institut d’Empresa (IE Law School), va concórrer en les llistes del PSOE per a les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, però no va aconseguir escó. Era cap de la divisió d’Assessoria Jurídica Laboral i Documentació Jurídica del Banc d’Espanya, quan el 7 de juny de 2018 va ser nomenat secretari general de la Presidència del Govern, en l’executiu de Pedro Sánchez que va sorgir després del triomf de la moció de censura contra Mariano Rajoy.

No obstant això, el nom -i el rostre- de Bolaños es va fer conegut per al gran públic mesos abans en una jornada històrica, la de l’exhumació de Francisco Franco de la Vall dels Caiguts.

Ell va ser qui aquell dia, al costat de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, com a notària major, i al costat del sotssecretari de Presidència, Antonio Hidalgo, va actuar com a testimoni i al mateix temps va supervisar tot el procés. Però a més va negociar abans amb la família els detalls de l’exhumació.

