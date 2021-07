Deu persones van morir a Oujda, al nord-est del Marroc, després de consumir alcohol adulterat produït de forma clandestina, i tretze més es mantenen hospitalitzats, segons han informat avui mitjans locals. Les persones intoxicades van ser ingressades a l’hospital Farabi d’Oujda, segons va informar el lloc web local «www.chamspost.com».

La policia va arrestar ahir una persona –de 31 anys i amb diversos antecedents penals per robatori i tràfic d’alcohol sense autorització– per la seva implicació en la venda d’alcohol adulterat preparat amb alcohol metílic que va causar la mort d’aquestes víctimes.

La Direcció General de Seguretat Nacional va informar ahir en un comunicat que s’ha obert una investigació per detectar possibles còmplices en aquest cas.

Destil·leries clandestine

El consum d’alcohol està restringit al Marroc on, per llei, està prohibida la seva venda als no musulmans, i és difícil l’obtenció d’una llicència per a la seva venda.

D’altra banda, abunden les destil·leries clandestines i la venda en secret d’alcohols forts, principalment aiguardents produïts de manera artesanal i sense les degudes garanties sanitàries.