Garrotada del Tribunal de Comptes a les delegacions de la Generalitat en estranger. Falta de control, pagaments injustificats, inexistència de documentació acreditativa de despeses i irregularitats en els procediments de liquidació pressupostària, així com contractes i activitats vinculades al «procés» que, en la seva opinió, excedeixen de les seves competències. Dels 5,1 milions d’euros (5,4 amb interessos) que l’òrgan fiscalitzador reclama a 34 dirigents independentistes i exaltos càrrecs de la Generalitat, 1,14 milions corresponen a les «ambaixades» catalanes a l’estranger.

En aquesta partida s’inclou contractes amb entitats internacionals, dispendis qualificats de privats, viatges, hotels i, fins i tot, la compra d’un telèfon mòbil per a una persona quan aquesta no treballava en l’oficina. En aquest paquet hi afegeix conferències, àpats amb periodistes estrangers, presentació de llibres i fins i tot una exhibició de «castellers», activitats que relacionen amb el procés sobiranista.

Aquesta situació, al seu entendre, «va permetre que es realitzessin i financessin tot tipus d’activitats o despeses, sense limitació ni justificació de la seva necessitat, sense pressupost previ» i sense control. En molts casos, incideix, «d’activitats que no guardaven relació» amb les competències que ostentaven.

El Tribunal de Comptes sosté que els delegats eres els «responsables» d’autoritzar aquestes despeses, ordenar pagaments i efectuar les contractacions, «per la qual cosa requeia en una sola persona la decisió» sobretot el desemborsament. Per aquest motiu, la llista d’encausats inclogui els màxims responsable d’aquestes delegacions.

Segons l’informe de liquidació provisional, està acreditat que «les delegacions tenien com a objectiu aconseguir el reconeixement internacional i la promoció del procés secessionista català a l’estranger, la qual cosa excedeix de les competències en matèria exterior que tenien legalment atribuïdes».

El tribunal assenyala que la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat «era coneixedora de les activitats» de les oficines a l’estranger, ja que rebia les liquidacions i gestionava el sistema de comptabilitat, «si bé mai va realitzar controls sobre el compliment de les normes, ni anàlisis de la gestió» econòmica. En la seva opinió, tampoc va fer cap «control financer ni de legalitat» la Intervenció General de la Generalitat, malgrat el que s’estableix en la Llei de Finances de Catalunya.

El dictamen de l’òrgan fiscalitzador ressenya la «falta de control de l’activitat econòmica i financera de les delegacions, la seva autonomia financera i la falta d’establiment d’un sistema que permetés conèixer i vigilar les seves activitats i el cost d’aquestes». Destaca, a més, «l’amplitud i ambigüitat amb les quals es conceben les seves possibilitats d’actuació en els més diversos àmbits».

Les delegacions de la Generalitat, destaca, «no van ser incloses en cap dels plans anuals aprovats» per la Conselleria d’Economia «a proposta» de la Intervenció General. Per tant, insisteix, «els delegats autoritzaven despeses, ordenaven pagaments, abonaven retribucions al personal i efectuaven les contractacions necessàries per al manteniment i gestió» sense «cap mena de control des de la seva data de creació». El tribunal recrimina que a les delegacions a l’estranger no consti l’existència de pressupostos de les activitats previstes, ni documents que recullin les despeses associades als actes organitzats, «per la qual cosa resulta impossible realitzar un seguiment» de l’eficàcia dels recursos destinats a aquestes entitats. També apunta la «inexistència de plans d’actuació, instruccions o protocols a seguir» per cadascuna d’elles. La crítica és ferotge: «La gestió realitzada a vegades no es va ajustar a la legalitat vigent, ni les transferències rebudes es van aplicar a les finalitats previstes, existint despeses en les delegacions que havien d’haver-se tramitat» directament des de l’Administració.

El Tribunal de Comptes, per exemple, considera despesa injustificada la compra per part d’un delegat de França d’un telèfon mòbil, quan aquest ja havia cessat.