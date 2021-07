ACN Girona.-Un informe signat per la interventora municipal alerta que l'Ajuntament de Girona té massa treballadors temporals i que més d'una vintena encadenen contractes. El document, que l'oposició ha esbandit al ple, fiscalitza les despeses de personal entre els anys 2018 i 2019. Conclou, entre d'altres, que el consistori s'allunya del límit del 8% de temporalitat fixat per llei (perquè fins a un 26% dels contractes eren temporals) i critica que s'hagin assignat funcions directives a personal eventual. Precisament, lligat amb això, Guanyem ha carregat contra el govern per haver tornat a nomenar un coordinador de grans contractes. La tinenta d'alcaldia Maria Àngels Planas afirma que l'informe no detecta "deficiències greus" i defensa el nomenament.