El papa Francesc va resar ahir l’Àngelus des d’un balcó del desè pis de l’hospital de Roma Policlínico Gemelli, on s’està recuperant de l’operació de còlon a la qual va ser sotmès el diumenge passat, i va elogiar la sanitat i la importància que sigui «accessible per a tots».

«En aquests dies d’hospitalització, he experimentat la importància que té un bon servei sanitari, accessible a tots, com el que hi ha a Itàlia i en altres països. Un sistema sanitari que garanteixi un bon servei accessible per a tots», va dir Francesc, de 84 anys, a qui l’acompanyaven diversos nens pacients del departament oncològic de l’hospital. Així, Francesc va exclamar: «No es venen les institucions sanitàries en crisis...». Aquesta ser la primera aparició pública del pontífex després de l’operació per un problema d’obstrucció en el còlon.