La secretària del Tresor dels Estats Units, Janet Yellen, es va declarar ahir «molt preocupada» pel risc que poden representar les noves variants del coronavirus per a la recuperació econòmica global.

«Estem molt preocupats per la variant delta i per les altres variants que poden sorgir i amenaçar la reactivació econòmica», va dir la Secretària del Tresor en una conferència de premsa després de la cimera del G-20 de Finances a Venècia. «Estem connectats i tenim una economia global. Per tant, allò que succeeix en qualsevol part del món afecta la resta dels països», va explicar Yellen.

«Les variants representen una amenaça per a tot el món», va afirmar amb preocupació, i va destacar la importància de «treballar junts per accelerar el procés de vacunació i arribar a l’objectiu de vacunar el 70% de la població mundial l’any que ve».

Pel que fa a la reactivació econòmica, Yellen confia que el Congrés dels Estats Units pugui aprovar durant la primavera del 2022 el primer punt de l’acord fiscal global consensuat en el marc de l’OCDE i recolzat pel G20 a Venècia.

Els ministres de Finances i governadors dels bancs centrals del G20 han donat suport a aquest sistema, que es basa en dos pilars: assignar un percentatge dels beneficis de les empreses a unes certes jurisdiccions perquè paguin impostos on operen encara que no tinguin presència física; i en l’aplicació d’un tipus mínim de l’impost de societats, almenys del 15%, a les empreses amb una facturació mínima de 750 milions d’euros (uns 890 milions de dòlars).

La intenció és que els països defineixin tots els detalls que encara queden per lligar en els pròxims mesos perquè els líders del G20 puguin aprovar-ho a la cimera que celebraran a Roma a l’octubre, i que el sistema es comenci a aplicar a tot el món abans de finals de 2023.

Yellen participarà avui en una reunió de l’Eurogrup per a conversar amb els tres països de la Unió Europea, Irlanda, Estònia i Hongria, que no s’han adherit i explicar-los per què creu que «han de ser part» de l’acord.

Inquietud a Venècia

Els ministres de Finances del G-20 ja van advertir dissabte en el seu comunicat final sobre els «riscos» que pesen sobre la recuperació de l’economia mundial a causa de la «propagació de noves variants de Covid-19 i el diferent ritme de vacunació». La molt contagiosa variant delta provoca brots epidèmics a Àsia i l’Àfrica i augmenta el nombre de casos a Europa i els Estats Units.