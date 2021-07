Amb només 26 anys, Roman Protasevich ha acumulat una experiència que rivalitza amb la de molts veterans defensors dels drets humans a Occident. Malgrat la seva joventut, s’havia convertit en un dels principals enemics del règim d’Aleksandr Lukaixenko, que no va dubtar a recórrer a una arriscada operació policial, desviant un avió comercial en ple vol i mobilitzant enormes recursos, incloent la probable participació dels serveis secrets de la veïna Rússia, per neutralitzar el periodista i dissident. «Ell deia: no podem quedar-nos asseguts; cal fer alguna cosa per canviar aquesta vida; és il·legal», explicava la seva mare, Natalia Protasevich, en una entrevista al portal Meduza.

Adolescent acivista

El jove va néixer a Minsk, la capital de Bielorússia, el maig de 1995. Es va iniciar en l’activisme polític fa una dècada, quan encara era un adolescent, i ja el 2011 va ser detingut per participar en una manifestació «silenciosa», el que va provocar que fos expulsat de l’institut en el qual estudiava i el va obligar a continuar els seus estudis en una altra escola. Mesos després, es va integrar en l’anomenat Front Juvenil, una organització de joves de tendència opositora, i a l’any següent, el 2012, ja gestionava un ampli grup de persones contràries a Lukaixenko a VKontakte, la principal xarxa social russa. En acabar l’ensenyament secundari, va ingressar a la Universitat Estatal de Bielorússia per cursar estudis de periodisme, centre del qual també va acabar sent exclòs com a conseqüència de les seves activitats polítiques.

A finals de 2019, mesos abans fins i tot de la celebració de les polèmiques eleccions presidencials qualificades com a «fraudulentes» per l’oposició, el setge a les figures opositores a Bielorússia era ja molt intens. Va ser llavors quan Protasevich, després d’haver treballat a diversos mitjans de comunicació locals, va decidir abandonar el seu país i refugiar-se a Polònia, on va sol·licitar asil polític. Des del país veí va dirigir Nexta, un canal de notícies a la xarxa social Telegram i a YouTube que acumulava centenars de milers de seguidors i havia difós un trencador documental titulat Lukaixenko, materials criminals, denunciant els excessos del líder bielorús. Nexta, a més, es va convertir en un dels principals mitjans de referència quan les autoritats bielorusses van bloquejar l’accés a internet un cop van començar les mobilitzacions de protesta al carrer en els dies posteriors als polèmics comicis.

Apagada informativa

En aquests dies d’apagada informativa, i amb un reduït personal d’únicament quatre persones amb base a Varsòvia, Nexta continuava publicant imatges d’agents antiavalots carregant contra manifestants, abusos i excessos policials proporcionades pels mateixos participants. En algunes ocasions es van cometre errors a causa de la precipitació, el que va generar crítiques per part d’altres mitjans de comunicació que realitzaven un periodisme més convencional.

Malgrat tot això, gràcies als seus més de 600.000 subscriptors a YouTube i 1,8 milions a Telegram, es va erigir en una de les amenaces més rellevants per a les autoritats de Minsk. A la tardor de 2020, Protasevich i Stepan Putilo, fundador del mitjà de comunicació, van ser inclosos pel KGB bielorús en la llista de persones físiques que donaven suport al terrorisme, tot i que no es van presentar finalment càrrecs. Setmanes abans, havia estat acusat per la justícia bielorussa d’«incitar desordres públics», delicte que al país eslau es castiga amb fins a 12 anys de presó. En el seu compte de Twitter, feia referència a tot això en to de burla: «sóc el primer periodista-terrorista».