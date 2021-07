El mateix dia en què els principals responsables econòmics de la Unió Europea van rebre a l’Eurogrup a la secretària del ’Tresor dels Estats Units, Janet Yellen, la Comissió Europea va confirmar que aparca els seus plans de crear una taxa digital a les grans plataformes digitals com Google o Facebook. Brussel·les tenia previst presentar una proposta el proper 20 de juliol. Després de l’acord «històric» aquest cap de setmana al G20 de crear un impost global mínim de societats del 15% per a les grans empreses i les pressions dels Estats Units dels últims mesos, Brussel·les va optar per ficar la proposta al calaix per facilitar i posar en marxa l’acord global.

«Hem decidit suspendre el nostre treball sobre el nou impost digital com a nou recurs propi de la UE. Reevaluarem la situació a la tardor», va explicar en roda de premsa el portaveu Daniel Ferrie sobre la suspensió de la iniciativa però sense fixar noves dates. Des d’ara i fins a l’octubre la prioritat número 1 de la Comissió Europea serà traslladar l’acord assolit pel G-20 a l’OCDE amb l’objectiu de consolidar el pacte a nivell internacional.

«El G20 ha aprovat un acord històric aquest cap de setmana per crear un sistema fiscal internacional més estable i més just que abordi els desafiaments fiscals derivats de la digitalització de l’economia», va dir Ferrie.