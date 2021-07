L’Oficina Europea d’Unions de Consumidors (BEUC, en les seves sigles en francès) ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea contra WhatsApp per la seva controvertida modificació de la política de confidencialitat. Segons va assenyalar el col·lectiu en un comunicat ahir dilluns, les noves regles del popular servei de missatgeria no són «ni transparents ni comprensibles per als usuaris». Acusen WhatsApp de «múltiples violacions dels drets dels consumidors europeus».

A principis d’any, WhatsApp va informar als seus gairebé dos mil milions d’usuaris de l’actualització de les seves condicions i polítiques de privacitat, amb les que obligava els usuaris que la utilitzin a compartir les seves dades personals amb Facebook, propietària de l’app’. Advertia, a més, als usuaris que havien d’acceptar aquesta compartició de les seves dades i que si ho rebutjaven, limitaria l’accés a algunes de les funcions de l’aplicació de missatgeria instantània. Les condicions havien d’entrar en vigor a principis de maig però les pressions i les crítiques van portar a l’empresa a rectificar, amb el que va permetre als seus usuaris seguir utilitzant els seus comptes encara que no acceptessin les noves condicions.

La BEUC considera «impossible» que els consumidors puguin tenir una idea clara de les conseqüències en els canvis sobre la protecció de dades. «WhatsApp ha estat deliberadament vaga sobre aquest assumpte i els usuaris s’exposen al fet que es tractin les seves dades sense consentiment», denuncien les organitzacions de consumidors, que demanaran a la UE que «prengui ràpidament mesures per assegurar que es respecten els drets dels consumidors».

Correspon ara a la Comissió Europea i les autoritats competents dels països membres de la UE decidir si obren una investigació sobre l’assumpte.