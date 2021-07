El PSOE ja ha girat full també, igual que el Govern. Adriana Lastra, la vicesecretària general i portaveu parlamentària, assumeix tot el poder del partit, sense la companyia de José Luis Ábalos, ja fora d’Organització. Ja era la número dos de Pedro Sánchez des del 39è Congrés Federal, del 2017, però des d’ara i fins al següent congrés, que se celebrarà d’aquí tres mesos, a l’octubre, agafarà totes les regnes, amb el suport, en el maneig de l’aparell, del navarrès Santos Cerdán, nominalment secretari de Coordinació Territorial de l’executiva i mà dreta, fins ara, del mateix Ábalos.

Lastra, per tant, serà la nova cap total de Ferraz, dirigent «plenipotenciària» que pilotarà el comandament del PSOE ara que Ábalos està ja fora de l’Executiu i de la poderosa Secretaria d’Organització. Així ho van confirmar ahir dilluns fonts oficials del partit, que han afegit que el reforç de la dirigent asturiana està ja parlat amb el president i secretari general, Pedro Sánchez. Ábalos era, a més, el coordinador general del comitè organitzador de l’40è Congrés; Lastra, la seva adjunta política, i Cerdán, l’adjunt de planificació. La portaveu socialista serà qui ara, per tant, piloti el camí fins el congrés, que se celebrarà a València entre el 15 i el 17 d’octubre.

Quan el líder socialista va arribar a la Moncloa el 2018, va decidir que el seu número dos, Lastra, es quedés al partit i assumís el càrrec de portaveu parlamentària al Congrés, i Ábalos passaria al Govern, a Foment, càrrec que podia compatibilitzar amb el de secretari d’Organització. Així mateix, va encarregar a Cerdán que assumís el dia a dia de l’aparell. Una tasca no menor per a un partit tan gran com el PSOE, amb focs més o menys controlats a les federacions. Ábalos ha estat durant aquests tres anys, per tant, un pes pesat de l’Executiu i de la formació, amb un peu, com Lastra, en el cercle de confiança de president. Una referència indiscutible.

Bolaños critica a Redondo

La crisi de govern ha estat profunda, però també traumàtica per a alguns dels ministres sortints, cas de José Luis Ábalos. Però també ha estat acollida amb eufòria pel PSOE, sobretot per la marxa d’Iván Redondo, el ‘superasesor’ de president, el seu director de Gabinet. El seu cessament va sorprendre a tots. Ningú ho esperava. Però el que va molestar sens dubte va ser que Redondo s’atrevís a demanar a Pere Sánchez un ministeri, el de la Presidència, per augmentar el seu poder i controlar la sala de màquines de Govern ara que es produïa la sortida de Carmen Calvo. Que aquesta demanda va existir l’explicaven aquest cap de setmana dirigents d’alt nivell de l’Executiu i de Ferraz, com relatava El Periódico, però aquesta versió la va confirmar ahir dilluns el propi Félix Bolaños. Just en la seva presa de possessió com a hereu de Calvo, com a titular de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, el ministre va dir que els ministeris «ni es poden demanar ni s’han de rebutjar».

Isabel Rodríguez ja és la nova ministra de Política Territorial. Les seves primeres paraules, després que Miquel Iceta li hagi lliurat la seva cartera, van ser per reivindicar «l’acord i el pacte» com una «bona fórmula de treball». En un acte breu, la també recentment nomenada portaveu de Govern, no va fer cap al·lusió ni directa, ni indirectament a Catalunya o al conflicte polític, tot i que sí que va reivindicar l’estat autonòmic com a eina per «canviar i millorar la vida de la gent».

En l’acte de traspàs, Iceta va reconèixer que sent «molt» abandonar el Ministeri de Política Territorial, en el qual només portava sis mesos, i va reivindicar com èxits els acords assolits amb les autonomies.

Yolanda Díaz obre la porta a canvis en els ministres d’Unides Podem en un futur

En diverses converses amb Pedro Sánchez, Yolanda Díaz va deixar clar que el pes d’Unides Podem a l’Executiu no es podia negociar. Tots dos van arribar a l’acord que la crisi de govern no afectaria als cinc ministres morats. No obstant, això no implica que tinguin assegurada la seva permanència fins a la fi de la legislatura. La vicepresidenta segona i líder d’Unides Podem no ha descartat canvis en el sector morat de Consell de Ministres amb la finalitat de «donar noves respostes» als reptes que es vagin presentant. «En absolut, la política, com la vida, és dialèctica i sempre cal donar noves respostes», va dir a la Cadena SER preguntada per si els ministres morats tenien assegurada la seva permanència al Govern.

Iceta sent «molt» deixar Política Territorial i Rodríguez debuta sense esmentar Catalunya