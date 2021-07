El papa Francesc ha completat el seu tractament postoperatori, però es mantindrà a l’hospital uns dies més per afinar el seu curs de medicació i rehabilitació, segons va informar ahir dilluns el Vaticà.

El pontífex va ser operat amb èxit d’un problema de còlon a l’hospital Policlínic Gemelli de Roma. «El Sant Pare ha reaccionat bé a la intervenció realitzada sota anestèsia general», va assegurar el portaveu vaticà, Matteo Bruni, en un comunicat divulgat per la Santa Seu. Als 84 anys, havia ingressat a l’hospital Policlínic Gemelli de Roma per ser sotmès a una intervenció quirúrgica programada per a «una estenosi diverticular simptomàtica del còlon».