L’Administració de Joe Biden considera que, de moment, no cal posar una tercera dosi de reforç als vacunats amb el fàrmac anti-covid de Pfizer, tal com va sol·licitat la companyia nord-americana, i esperarà que es realitzin més estudis al respecte per prendre una decisió final.

Segons van informar dimarts mitjans locals, representants de Pfizer van presentar als responsables de salut d’EUA en una reunió celebrada dilluns alguns informes preliminars sobre la vacuna que comercialitzen i la necessitat d’una tercera injecció per als que hagin estat inoculats amb ella.

Aquesta renió es va produir després que la farmacèutica anunciés la setmana passada que anava a demanar a l’Administració d’Aliments i Fàrmacs (FDA) dels Estats Units autorització per administrar una tercera dosi de la seva vacuna amb el propòsit de fer-la més efectiva.

I a més va tenir lloc el mateix dia que Israel va començar a administrar terceres dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a pacients trasplantats de cor i altres persones amb problemes immunològics.

No obstant això, després de la trobada, que va durar aproximadament una hora, la FDA i el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès) van publicar una declaració conjunta en què van precisar que no es necessitava el reforç.

Van subratllar que calen més dades, i possiblement diversos mesos més, abans que els reguladors puguin determinar si es necessitaran aquestes injeccions.

Pfizer està recopilant ara informació sobre les respostes dels anticossos en aquells pacients que reben una tercera dosi de la vacuna (com es fa a Israel) i espera enviar, com a mínim part d’aquests informes, a la FDA les pròximes setmanes per aconseguir una autorització de l’ ús d’una tercera injecció.