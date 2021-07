Pedro Sánchez ja té decidit el substitut del periodista Miguel Ángel Oliver al capdavant de la Secretaria d’Estat de Comunicació. Serà l’exdiputat de PSC Francesc Vallès. El nom ja circulava el cap de setmana, com va publicar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, però fonts pròximes al president van confirmar ahir que Vallès és finalment l’elegit. El seu nomenament s’executarà, previsiblement, el proper dimarts.

Amb el nomenament de l’exdiputat socialista català, Sánchez llança un clar missatge. La Secretaria d’Estat de Comunicació (SEC) patirà una profunda transformació. Adquirirà un caràcter polític més marcat, d’acord amb el major pes que ha donat el president al seu nou Executiu, necessari, entén, per afrontar la segona part de la legislatura.

Vallès (Reus, 1971), de la mateixa generació que Sánchez, amb el qual va coincidir al Congrés, va ser diputat de PSC per Tarragona entre 2004 i 2016. És llicenciat i doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des 2016 estava fora de la primera línia política, i ara torna a ella a un lloc de primer nivell, capital per a qualsevol Govern, la relació amb els mitjans de comunicació.

El perfil polític de Vallès s’allunya del dels seus predecessors, que en la seva major part eren periodistes, tant amb Sánchez com en els governs de Mariano Rajoy. Va arribar a ser portaveu adjunt del Grup Socialista al Congrés i va treballar al Congrés amb Isabel Rodríguez, la nova portaveu, amb Sánchez com a cap.