Beatriz Batista es va filmar mentre caminava enmig dels crits. «He viscut els moments més impactants de tota la meva vida», va escriure després sobre les protestes de l’11 de juliol en el seu compte de Facebook. El cantant de reggaeton Yomil va documentar la seva participació. A Real Flow Queen, nom imaginari d’un jove estudiant, va recórrer a la mateixa xarxa per mostrar que dilluns també es van registrar a l’Havana algunes manifestacions, malgrat les dificultats per utilitzar internet. «Això es posarà fula (lleig) avui. Estic gravant i ja hi ha 8.178 persones veient-lo. Però això ha de ser pacífic, cavallers», va dir Elizabeth mentre transmetia també un vídeo en temps real en una xarxa social.

Els usuaris no diuen davant els micròfons res de nou. Tampoc els joves que ocupen els carrers. El punt d’inflexió és tecnològic i no discursiu. Les mobilitzacions contra el Govern de Miguel Díaz-Canel no poden explicar-se sense el grau d’instantaneïtat que permeten les plataformes digitals. L’esfera virtual canalitza un descontentament que anys enrere no tenia cabuda orgànica a la societat civil. Cada manifestant és, alhora, una càmera, com ha passat en altres crisis internacionals. L’ús d’aquestes eines han encès un llum d’alarma després dels episodis de l’11 de juliol, fins al punt que el president es va queixar el paper que juguen YouTubers i influencers com propagadors del descontentament.

A l’era analògica, els esdeveniments polítics o socials que la premsa oficial no revelava, tenien el correlat urbà de la remor de carrer. L’anomenada «ràdio bemba (boca)», amb el seu component furtiu, gairebé secret, va constituir una font d’informació que s’anava distorsionant fins distanciar-se del missatge original. La disseminació del telèfon mòbil ha canviat per complet la manera en què els cubans s’assabenten del que passa, fins i tot amb els perills de les «fake news» i altres formes de contaminació.

Suspensió d’internet

El flux de les informacions es van frenar amb la suspensió d’internet en els telèfons intel·ligents que s’han tornat vitals per a l’heterogènia dissidència. En aquest país d’11 milions de persones circulen com a mínim set milions de telèfons. Per això, aquest és el primer incident a gran escala filmat i transmès a través de les xarxes socials. Amb aquest teló de fons regeix a la nit un toc de queda pensat al febrer com un instrument de l’Estat per aturar la propagació de l’covid-19 i que, sota les actuals circumstàncies, adquireix una altra dimensió.

Encara que ningú sap què és el que passarà, res serà igual després de diumenge. El president Miguel Díaz-Canel va reconèixer que «no tots» els que van protestar «són contrarevolucionaris». Es tracta d ‘«una minoria», va dir.