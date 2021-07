Com a mínim 32 persones han mort a Sud-àfrica des que van començar els saquejos i la violència, segons dades d’un responsable provincial. Els primers incidents, amb rutes bloquejades i camions incendiats, es van produir el divendres passat, l’endemà de l’empresonament de l’expresident Jacob Zuma, condemnat a una pena de presó en ferm per desacatament a la justícia per negar-se a declarar en un cas obert per corrupció.