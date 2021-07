Era el començament de la carrera política d’Isabel Rodríguez. Era portaveu de Govern de Castella-la Manxa, càrrec al qual havia accedit amb només 27 anys i amb José María Barreda de president. Va coincidir amb Alfredo Pérez Rubalcaba, en aquell moment un dels homes forts de l’Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero. Un polític intel·ligent i hàbil amb els mitjans. I li va estendre un decàleg per ser «un bon portaveu». Ell ja ho havia estat amb Felipe González, i ho va ser també amb Zapatero. El primer punt era aquest: «No donis un titular. Més aviat dona el titular que tu vulguis donar».

Pur Rubalcaba. Rodríguez recordava aquesta «anècdota» en el seu debut com a nova portaveu de Pedro Sánchez. Avui, amb 40 anys, amb una motxilla política més completa i amb la sortida a la cursa de l’alcaldia de Puertollano, a la qual va aterrar el 2019, per incorporar-se a Govern com la seva nova cara -en substitució de Maria Jesús Montero- i com titular de Política Territorial. Aquest dimarts va debutar, tot just 24 hores després de prendre possessió del seu càrrec. Igual que Pilar Alegría, la nova responsable d’Educació. Totes dues, a la banda de Reyes Maroto, al front d’Indústria des de juny de 2018, van comparèixer per primera vegada després de ser fitxades pel president.

I no, seguint l’escola Rubalcaba -de la qual també era alumna, per cert, el nou director de Gabinet de Sánchez, Óscar López, present a la sala-, no hi va haver més titulars que els que ambdues van voler donar. Potser tampoc era el dia perquè, com repetien Rodríguez i Alegria davant i darrere de les càmeres, els nous ministres són uns «nouvinguts» i els pot el «nerviosisme». És la «il·lusió d’un equip renovat amb ganes de continuar un treball» ja començat i «condicionat» per la pandèmia, que desitja «afrontar una nova etapa per al nostre país». La portaveu va ser molt insistent en aquesta idea: a diferència del que va passar en altres moments, Espanya afronta aquesta crisi de sortida del desastre ocasionat pel covid amb «eines» poderoses, com la injecció que proporcionaran els fons europeus i que es canalitzaran a través del pla de recuperació, el vistiplau de l’Ecofin va arribar aquest mateix dimarts, de manera que els primers 9.000 milions arribaran «en unes setmanes», de manera «imminent».

Rodríguez va començar evocant a un Rubalcaba que va ser «el millor portaveu de Govern» per també projectar el missatge que la forma de comunicació de l’Executiu canviarà. Que sortirà del seu castell per aportar aquesta «proximitat» que Sánchez va invocar en la presentació del seu nou Gabinet. Ja a primera hora, abans de la foto de família del nou Consell de Ministres, la nova portaveu i la seva antecessora, María Jesús Montero, es van dirigir a la premsa uns minuts per protagonitzar una afectuosa traspàs de micròfons.

I després Rodríguez, posteriorment a la reunió del Gabinet, que es va perllongar fins gairebé les 13 hores, es va mostrar obsequiosa amb els mitjans, oferint la seva «total disposició», fins i tot a deshores. «Sóc de disponibilitat 24/7», va dir, buscant la complicitat de molts dels informadors que allí estaven i als que coneix de la seva etapa com a diputada al Congrés.